С сентября коллекторам запретят звонить и писать должникам анонимно

Новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов заработают в России с 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета СФ по госстроительству Артема Шейкина.

Нововведения направлены на усиление защиты прав граждан и повышение прозрачности в сфере взыскания долгов.

"Теперь каждое электронное сообщение от коллектора - будь то СМС, e-mail или мессенджер - должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит гражданам сразу понимать, с кем они взаимодействуют, и избежать возможных случаев мошенничества", - сказал Шейкин.

Кроме того, согласно нововведениям, сокращен срок хранения записей всех видов взаимодействий с коллектором - теперь он составляет 1,5 года (было три), что снижает риск неправомерного использования старых данных. Особое внимание уделено процедуре подачи жалоб граждан на коллекторов. Теперь, если должник подает жалобу через представителя или третье лицо, особенно по поводу телефонных звонков [со стороны взыскателей долга], закон четко регулирует, как такие обращения должны рассматриваться. Операторы связи по новым правилам обязаны по запросу уполномоченных органов предоставлять информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения, что может стать доказательством в случае споров между гражданином и взыскателем.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным, даже находясь в сложной финансовой ситуации. Новый закон - это еще один шаг к более справедливому и прозрачному взаимодействию между кредиторами и должниками", - заключил сенатор.