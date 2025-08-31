Вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра привлечены к тушению пожара в Подмосковье

В Подмосковье силы и средства МЧС России тушат склад. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России, в Балашихе горит помещение по улице Звездная, 11.

Площадь пожара составляет 4000 квадратов. Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации привлечены более 80 специалистов и 30 единиц техники. К тушению привлечены вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра.

По предварительной информации, пострадавших нет.