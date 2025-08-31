Александр Овечкин побывал в новом квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге

Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и Кирилл Капризов посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге.

Одной из локаций визита стала Академия спорта РМК — крупнейший комплекс России, где будет развиваться направления фитнеса, силовых тренировок, единоборств, практической стрельбы и другие виды спорта.

Встречали легендарных хоккеистов экс-чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян, а также генеральный директор RCC Gym Евгений Звездников.

Александр Овечкин протестировал несколько тренажеров и полосу препятствий в зоне кросс-фита.

Кроме Академии спортсмены зашли и на уличную выставку машин—победителей и участников ралли-рейдов «Дакар». Ови и здесь не остался в стороне — завел КамАЗ, который стоит в центре площадки.

Отметим, легендарные хоккеисты прилетели в Екатеринбург на матч Magic Game, который проводит Павел Дацюк.