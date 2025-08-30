30 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

"Спартак" победил "Сочи" благодаря пенальти на 97-й минуте

Московский "Спартак" одержал крайне трудную победу над аутсайдером чемпионата России – футбольным клубом "Сочи". Все решил пенальти, назначенный в компенсированное к матчу время.
Встреча 7-го тура Российской Премьер-лиги состоялась сегодня в столице. Счет был открыт уже на 16-й минуте, когда Эсекьель Барко реализовал 11-метровый удар. Однако еще до перерыва сочинцы сумели сравнять благодаря голу Дмитрия Васильева на 42-й минуте.

Во втором тайме арбитр показал красную карточку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову за опасную игру, но после вмешательства VAR поменял ее на желтую. Развязка в матче наступила на 97-й минуте: уже в добавленное время игрок "Сочи" Вячеслав Литвинов завалил в своей штрафной спартаковца Антона Заболотного. Судья не стал указывать на "точку", но вновь вмешался VAR, и пенальти все же был назначен. Барко был точен и оформил дубль, принеся непростую победу "Спартаку".

Сразу после финального свистка главный тренер "Сочи" Роберт Морено подошел с претензиями к арбитрам, за что мгновенно получил красную карточку. Перед игрой в спортивных СМИ ходили разговоры, что испанец после матча будет отправлен в отставку вне зависимости от сегодняшнего результата. О его будущем южный клуб пока не объявлял.

"Сочи" остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с одним набранным очком. В активе "Спартака" 11 баллов и шестое место в чемпионате.

Теги: Спартак, Сочи, победа, пенальти, РПЛ


