В Свердловской области перед 1 сентября распространяют фейк от имени минобразования

В Свердловской области в преддверии 1 сентября выявили фейк, распространяемый от имени министерства образования региона.

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, в Сети появился некий приказ, изданный якобы министерством образования и молодежной политики области. В нем идет речь об обязательном присутствии военных и ветеранов СВО на праздничных мероприятиях в День знаний в уральских школах.

"Антитеррор Урал" отмечает, что данный приказ поддельный, а информация в нем – недостоверная.

"Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам. Внимательно относитесь к проверке достоверности информации из чатов в мессенджерах. Не пересылайте непроверенную информацию, не помогайте злоумышленникам", - советует канал.

Ранее жителей Свердловской области предупреждали об очередном фейке на тему СВО. Злоумышленники распространяли поддельный "приказ" за подписью врио губернатора Дениса Паслера о подготовке региональной программы по адаптации военнослужащих и ветеранов спецоперации.