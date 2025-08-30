30 Августа 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин услышал обращение уральских студентов: глава СК ждет доклад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению студентов из Екатеринбурга о возможном мошенничестве.

Ранее в Сети появилось обращение студентов ЕГТИ и Свердловского колледжа искусств и культуры к Бастрыкину. Начинающие актеры заявили, что некая женщина обманом заполучила их деньги за обещание предоставить роли в театре. Позже оказалось, что никаких театральных постановок нет, а все требования вернуть аванс игнорируются.

Обращение к Александру Бастрыкину от актеров из Екатеринбурга пострадавшие от рук мошенницы(2025)|Фото: скриншот с видео актеров из Екатеринбурга пострадавшие от рук мошенницы

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту начата проверка. Речь может идти о статье 159 УК РФ – "Мошенничество".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения уральских студентов.

