Зеленский подтвердил, что Парубий убит

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщил Зеленский в своем официальном Telegram-канале, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах. Он подтвердил, что Парубий погиб, и назвал происшествие "ужасным убийством во Львове".

Зеленский добавил, что ведется расследование и поиск убийцы.

Ранее сообщалось, что предполагаемым убийцей Парубия был курьер службы доставки, выстреливший в него.