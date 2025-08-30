Зеленский подтвердил, что Парубий убит
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Как сообщил Зеленский в своем официальном Telegram-канале, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах. Он подтвердил, что Парубий погиб, и назвал происшествие "ужасным убийством во Львове".
Зеленский добавил, что ведется расследование и поиск убийцы.
Ранее сообщалось, что предполагаемым убийцей Парубия был курьер службы доставки, выстреливший в него.