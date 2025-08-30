В аэропорту Сочи массово задерживаются рейсы на прилет и вылет

В аэропорту Сочи задерживается целый ряд рейсов.

"В настоящее время на вылет из аэропорта Сочи задерживаются 12 самолетов, на прилет шесть. Авиакомпании восстанавливают свое расписание полетов", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Известно, что из-за вводившихся ночью временных ограничений на запасные аэродромы ушли самолеты SU-2953 "Челябинск – Сочи", SU-1074 "Шереметьево – Сочи", UT-517 "Нижневартовск – Сочи" и N4 524 "Екатеринбург – Сочи". Также последние дни августа традиционно отмечаются повышенным пассажиропотоком на вылет из южного курорта.

Напомним, что в августе аэропорт Сочи закрывался на прием и выпуск воздушных судов.