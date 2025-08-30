Организатор смертельного зиплайна в Самарской области арестован

Суд отправил под арест организатора зиплайна в Кинельском районе, на котором погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Самарской области, следствие вышло с ходатайством о заключении организатора услуг активного отдыха под стражу. Сегодня, 30 августа, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль Кинельской межрайонной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что два туриста погибли во время катания на зиплайне в Самарской области. Во время спуска канат оборвался, 37-летние мужчина и женщина упали с большой высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".