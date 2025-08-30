МИД России прорабатывает безвиз в страны Африки, Азии и Ближнего Востока

Министерство иностранных дел России работает над соглашениями о безвизовых поездках с рядом стран. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов РИА Новости.

По его словам, МИД ведет работу о безвизе с иностранными партнерами на постоянной основе. Так, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом. А в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

Ранее сообщалось, что Таиланд не будет пересматривать действующий 60-дневный безвизовый режим для россиян.