Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире

Самыми подорожавшими товарами в мире в августе стали сорта кофе робуста и арабика. Это следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, на которые ссылается РИА Новости.

Так, стоимость кофе робуста подросла за месяц в полтора раза, а арабика – на 29%. Кроме этого, на 4,9% увеличились в цене сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке.

В свою очередь, наиболее подешевевшим в мире товаром в августе стали пиломатериалы. Их цена снизилась на 19,2%.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks может вернуться в Россию. Компания зарегистрировала свой товарный знак в стране.