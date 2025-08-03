В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые жарили еду на мемориале Вечный огонь

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые жарили еду на мемориале Вечный огонь на Марсовом поле, сообщают РИА Новости.

По данным СМИ, задержанные являются братьями - 40 и 36 лет. Оба доставлены в отдел полиции для разбирательства. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным интернет-газеты "Фонтанка", мужчины на Вечном огне поджаривали хлеб. Затем они покинули мемориал на электросамокатах.