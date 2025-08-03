В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС из-за паводка

В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС из-за паводка. Из-за непогоды вырос уровень воды в реках: подтоплены дома и придомовые территории, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском - девять домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском - 20 придомовых территорий.

"Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга. Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС", - заявил он.

Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется. Из-за выхода из берегов реки Чепси в селе Фанагорийское подтоплено 13 придомовых территорий, из них в шесть домов заходила вода до 10 сантиметров.

В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет. Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, после спада уровня воды.