В Сочи задержали туристов из Нижнего Тагила, снявших видео на фоне горящей нефтебазы

В Сочи задержали трех молодых людей, которые записали видеоролик на фоне горящей нефтебазы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, задержаны две девушки и юноша. В Сочи они приехали из Нижнего Тагила.

Задержанным от 19 лет до 21 года. В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение в рамках законодательства.

Скандальный ролик под песню "Малиновый рассвет" завирусился в сети. Его опубликовали многие СМИ.

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе начался из-за ночной атаки дронов. Об этом инциденте сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях. По его данным, в Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. В ликвидации последствий пожара участвовали 127 человек и 35 единиц техники. В 16.00 возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидировали.