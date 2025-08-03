В Новосибирской области на автостоянке произошла "пьяная" стрельба: погиб парень, ранена девочка

Чановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении трех жителей Усть-Тарского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 3 июня 2025 года двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли на автомобильную стоянку в одном из сел Усть-Тарского района. Один из мужчин из хулиганских побуждений открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате инцидента 14-летняя девочка получила ранения и была госпитализирована, а 19-летний молодой человек скончался на месте.

Подозреваемые задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.