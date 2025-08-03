В Челябинской области двух риэлторов будут судить за хищение миллионов у социального фонда

Следователи ГУ МВД области окончили уголовное дело о хищении у Социального фонда России более 6 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинской полиции.

Уголовные дела были возбуждены в отношении двух женщин-риэлторов. Их обвиняют в хищении денег с 11 сертификатов на материнский капитал на сумму свыше 6 млн руб. Обвиняемые, вступив в сговор с директором кредитного потребительского кооператива, дело в отношении которого дело уже рассмотрено судом, оказывали содействие женщинам, желающих обналичить средства маткапитала не по условиям законодательства.

При участии руководителя кредитного потребительского кооператива с ними заключался договор займа, в соответствии с которым деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий. Подготовленные фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведения о законности оснований для получения выплат передавались в отделение Социального фонда Российской Федерации.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовных дел, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.