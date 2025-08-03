03 Августа 2025
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Происшествия Северо-Кавказский ФО Камчатский край
Фото: Накануне.RU

На Курилах цунами, вызванное землетрясением, уничтожило все оборудование рыбзавода

Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире во время цунами лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщают РИА Новости.

Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность. Стихия разрушила также подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из пострадавших материальных ценностей из-за воздействия соленой морской воды не подлежит восстановлению. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.

Продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлено морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

Как сообщало Накануне.RU, наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов.

Теги: рыбзавод, Курилы, цунами, землетрясение


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