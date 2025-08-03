В Адлеровском районе женщина пострадала от обломков сбитого БПЛА

В Адлеровском районе женщина пострадала от обломков сбитого БПЛА, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Краснодарского края.

Инцидент произошел на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет.

Возгорания возникали в гаражном кооперативе после падения фрагментов БПЛА в Адлерском районе Сочи, они были ликвидированы, площадь горения на вторых этажах гаражей составляла 40 квадратных метров.