В Краснодарском крае в Туапсинском районе из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках

В Краснодарском крае в Туапсинском районе из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды.

В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Нахожусь на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. Главная задача – обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений", - заявил он.