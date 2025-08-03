Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале

Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале, сообщают РИА Новости.

Как уточняется в документах, около 85 человек из 147 погибли из-за пожара. Согласно проведенным экспертизам, причиной смерти в ряде случаев становилась сочетанная травма в виде термоингаляционных повреждений (ожог дыхательных путей) с интоксикацией окисью углерода (угарный газ). При этом точную причину смерти некоторых жертв не удалось установить вследствие обгорания и обугливания тел в результате пожара, однако каких-либо механических и огнестрельных повреждений при экспертизе представленных фрагментов обнаружено не было.

"Смерть наступила от острой дыхательной недостаточности вследствие комбинированной травмы: сдавления органов груди и живота, термоингаляционной травмы и интоксикации окисью углерода", - уточняется в материалах.

Там же отмечается, что в результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания "Крокус сити холл". Из них 1690 человек впоследствии не обращались за медицинской помощью.

Напомним, теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.