Астрономы заявили, что новая комета не является "истребителем с оружием"

Недавно открытая комета 3I/ATLAS, которую в некоторых медиаресурсах в качестве одной из версий называют инопланетным кораблем с оружием, не имеет с такими объектами ничего общего. Она не угрожает Земле, так как пройдет далеко от нее, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергея Язева.

1 июля астрономы с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS открыли комету 3I/ATLAS. Новые данные наблюдений говорят о том, что осенью 2025 года объект может пересечь орбиту Марса.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб, на которого в своем материале ссылается Daily Mail, сообщил, что "если объект является инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие". Он также указал на "очень большие размеры" межзвездного объекта и считает, что тот может достигнуть Земли в период с 21 ноября по 5 декабря.

"Обсуждаемый объект никогда не окажется вблизи Земли - он пройдет в нескольких десятках миллионов километров от нашей планеты. Никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет. Эта статистика пока смехотворно мала", - сказал Язев в разговоре с ТАСС. Комментируя природу открытого объекта, ученый отметил, что "это действительно комета, а не шпионский звездолет или корабль-истребитель с оружием". "Так что все в порядке: комета летит мимо, в Землю она точно не попадет", - заключил он.

В материале Daily Mail отмечается, что Ави Леб известен своими "смелыми и часто противоречивыми теориями относительно внеземной жизни".