На Камчатке объявили угрозу цунами из-за землетрясений в Тихом океане

В Усть-Камчатском округе зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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Землетрясение произошло в 19 километрах от Усть-Камчатска, на глубине 19 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5. По инструментальным данным, в отдельных районах Усть-Камчатска подземные толчки ощущались силой 4-5 баллов.

В Тихом океане произошел ощущаемый афтершок. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили его силой до 4-5 баллов. Сейсмособытие произошло в 277 километрах от краевой столицы на глубине 26 километров. Его магнитуда - 6,8.

В результате очередного ощущаемого афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 19 сантиметров. По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более трех сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо. Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.