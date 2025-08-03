На Камчатке впервые за последние 500 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке впервые за последние 500 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова. До этого последний раз лава из этого вулкана извергалась в 1463 году. Об этом Накануне.RU зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова на высоту до 6000 метров. При этом высота самого вулкана составляет 1856 метров.

Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.

Вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.