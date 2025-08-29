Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета

"Одно из достижений в этой сфере - завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта", - сказал Белоусов.

На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.

