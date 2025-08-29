Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета
Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу военного ведомства Андрея Белоусова.
На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.
"Одно из достижений в этой сфере - завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта", - сказал Белоусов.