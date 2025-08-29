В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По версии следствия, 29 августа 2025 года на территории неработающей автозаправочной станции, расположенной вблизи села Сулевкент Хасавюртовского района, в ходе перекачки газового топлива в цистерну, произошло возгорание топливных паров с последующим воспламенением и хлопком. В результате происшествия никто не пострадал.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.