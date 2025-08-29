Боярский опроверг информацию о рассылке повесток в военкомат через мессенджер Max

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") сообщил о дипфейке с его "участием", который разошелся накануне в сети.

В видеоролике "Боярский" сообщает о рассылке повесток в военкомат через мессенджер Max. Ранее депутат активно комментировал создание этого сервиса, в том числе говорил о интеграции в него различных госуслуг, так что у пользователей еще один комментарий по поводу Max из уст Боярского мог не вызвать подозрений.

"Даже люди из моего окружения, с которым я часто взаимодействую, могут поверить в подлинность ролика. Похожи и голос, и мимика. А тот факт, что к реальности он не имеет никакого отношения, для увидевшего столь убедительное изображение — дело уже вторичное. Кстати, этот дипфейк с моим изображением и голосом — не первый и, убеждён, не последний", - сообщил народный избранник в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что регулирование использования нейросетей Госдума при участии его комитета будет обсуждать в предстоящую осеннюю сессию.