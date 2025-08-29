Начинающие актеры из Екатеринбурга пожаловались Бастрыкину на инфоцыганку, укравшую у них 1 миллион рублей

29 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео актеров из Екатеринбурга пострадавшие от рук мошенницы

Начинающие актеры из Екатеринбурга пожаловались Бастрыкину на инфоцыганку, укравшую у них 1 миллион рублей

Студенты ЕГТИ и Свердловского колледжа искусств и культуры записали видеообращение главе СК России Александру Бастрыкину, попросив наказать мошенницу, обманывающую начинающих актеров. Видео опубликовал общественник Александр Петров.

По его словам, некая Анна Казакова обещает студентам роли в театре и берет за это деньги. Позднее выясняется, что никаких театральных постановок нет, а все требования вернуть аванс игнорирются. Сами пострадавшие рассказывают, что сумма аванса варьировалась от 500 до 6,5 тыс. рублей и должна была возвращаться после спектакля.

"Денег мы так и не получили, хотя добросовестно выполняли свою работу в полном объеме и без замечаний. Таких как мы более 100 человек, которые поверили Анне. Для многих людей это стало шоком и они бросили мечту стать актером театра. Общая сумма ущерба составляет миллион рублей", - заявляют студенты.

Потерпевшие рассказали, что пытались вернуть деньги, но столкнулись с давлением со стороны Анны. По их словам, мошенница угрожала выдуманными уголовными делами, утверждала, что останется безнаказанной и у нее есть "покровители во власти". Пострадавшие также утверждают, что Казакова якобы постоянно меняет паспорта и проходит процедуры банкротства, чтобы запутать потерпевших и государственные органы.

Обращение к Александру Бастрыкину от актеров из Екатеринбурга пострадавшие от рук мошенницы(2025)|Фото: скриншот с видео актеров из Екатеринбурга пострадавшие от рук мошенницы

К мировому соглашению прийти не удалось, а потому потерпевшие обратились в МВД, прокуратуру и к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, но пока дело находится без движения, а актеры остаются без денег.

"Александр Иванович, знаем, что вы стоите на страже законности прав и свобод человека. Вы не раз замечали несправедливости и помогали людям в таких ситуациях. Мы верим, что и в этот раз вы не сможете оставить без внимания вопиющий факт мошенничества и нарушения прав человека. Просим дать поручение провести доследственную проверку и поспособствовать возбуждению уголовного дела по факту мошенничества со стороны Анны Казаковой. Мы - пострадавшие из города Екатеринбурга надеемся на ваше содействие", - говорят студенты.

Теги: Екатеринбург, Бастрыкин, актер, студент, обращение, мошенничество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети