Начинающие актеры из Екатеринбурга пожаловались Бастрыкину на инфоцыганку, укравшую у них 1 миллион рублей

Студенты ЕГТИ и Свердловского колледжа искусств и культуры записали видеообращение главе СК России Александру Бастрыкину, попросив наказать мошенницу, обманывающую начинающих актеров. Видео опубликовал общественник Александр Петров.

По его словам, некая Анна Казакова обещает студентам роли в театре и берет за это деньги. Позднее выясняется, что никаких театральных постановок нет, а все требования вернуть аванс игнорирются. Сами пострадавшие рассказывают, что сумма аванса варьировалась от 500 до 6,5 тыс. рублей и должна была возвращаться после спектакля.

"Денег мы так и не получили, хотя добросовестно выполняли свою работу в полном объеме и без замечаний. Таких как мы более 100 человек, которые поверили Анне. Для многих людей это стало шоком и они бросили мечту стать актером театра. Общая сумма ущерба составляет миллион рублей", - заявляют студенты.

Потерпевшие рассказали, что пытались вернуть деньги, но столкнулись с давлением со стороны Анны. По их словам, мошенница угрожала выдуманными уголовными делами, утверждала, что останется безнаказанной и у нее есть "покровители во власти". Пострадавшие также утверждают, что Казакова якобы постоянно меняет паспорта и проходит процедуры банкротства, чтобы запутать потерпевших и государственные органы.

К мировому соглашению прийти не удалось, а потому потерпевшие обратились в МВД, прокуратуру и к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, но пока дело находится без движения, а актеры остаются без денег.

"Александр Иванович, знаем, что вы стоите на страже законности прав и свобод человека. Вы не раз замечали несправедливости и помогали людям в таких ситуациях. Мы верим, что и в этот раз вы не сможете оставить без внимания вопиющий факт мошенничества и нарушения прав человека. Просим дать поручение провести доследственную проверку и поспособствовать возбуждению уголовного дела по факту мошенничества со стороны Анны Казаковой. Мы - пострадавшие из города Екатеринбурга надеемся на ваше содействие", - говорят студенты.