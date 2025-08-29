Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова пойдет на новый срок

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова пойдет на новый срок. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Работа Стребковой была отмечена федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой. В частности, Москалькова обратила внимание, что Югра один из регионов, где полностью ликвидирована очередь на получения жилья для детей-сирот.

"Заручившись поддержкой Татьяны Москальковой, направил в думу Югры кандидатуру Натальи Стребковой с предложением о ее назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Югре на новый срок", - сообщил Кухарук.