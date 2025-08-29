Суд арестовал трех жителей Екатеринбурга, напавших на ювелирный магазин в Ревде

Суд отправил под арест трех жителей Екатеринбурга, обвиняемых в нападении на ювелирный магазин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 27 августа было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин "Золотая рыбка" в Ревде. Владельцу точки был причинен солидный ущерб. Вскоре были задержаны нападавшие – ими оказались трое жителей Екатеринбурга.

Всем троим предъявлено обвинение по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Следствие вышло с ходатайством о заключении фигурантов под стражу.

Ревдинский городской суд отправил их под арест. В СИЗО уральцы будут находиться до 27 октября 2025 года.