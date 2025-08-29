В Новороссийске с турецкого танкера произошла утечка нефти

На турецком нефтеналивном танкере T.SEMAHAT в Новороссийске произошел разлив нефти. По предварительным данным, в Черное море могло попасть более тонны нефтепродуктов.

Инцидент произошел в пяти километрах от берега на танкере T.SEMAHAT, который ходит под турецким флагом. Сообщается, что судно пришло в Новороссийск из порта Кёрфез, на борту находится экипаж из 24 человек.

Shot сообщает, что на месте ЧП введен локальный режим ЧС. На месте разлива образовалось пятно размером сто метров на четыреста.

По данным сервиса отслеживания водного трафика Vesselfinder, портом назначения судна является нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).