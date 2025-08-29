В Перми сотрудника бюджетного учреждения обвиняют в получении взятки в крупном размере

В Перми сотруднику государственного бюджетного учреждения предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Местному жителю 1990 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием установлено, что фигурант, являясь должностным лицом, а именно главным специалистом отдела одного из государственных бюджетных учреждений Пермского края, в период с мая 2022 по июнь 2023 получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег в сумме не менее 573 200 рублей. По версии следствия, денежные средства предназначались для беспрепятственного подписания обвиняемым документации о выполнении работ в рамках договоров по обслуживанию помещений бюджетной организации.

Преступление было выявлено во взаимодействии с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудниками СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу. Расследование продолжается.