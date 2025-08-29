В Екатеринбурге оштрафуют сотни водителей, скрывавших номера своих авто

В Екатеринбурге за неделю выявили более 400 водителей, скрывавших номера своих автомобилей. Все они будут оштрафованы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, первый совместный рейд муниципалитета и Госавтоинспекции по парковкам прошел в среду, 27 августа. В ходе него специалисты раскрыли 292 номера. Еще одна инспекция прошла сегодня, 29 августа – ее результатом стало выявление 121 нарушителя.

В мэрии отмечают, что автовладельцы скрывают номера, чтобы не платить за стоянку.

"Городская служба автопарковок имеет право снимать с номеров любые карточки, листы, медицинские маски, чтобы сделать номер видимым. Именно этим они и будут заниматься во время совместных инспекций. Рейды будут проходить регулярно", - заявил начальник отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

Как добавили в мэрии, плата за стоянку взимается городом лишь с 8:00 до 20:00, и за 12 часов парковки водители могли бы заплатить 600 рублей. Штраф за неуплату, который их теперь ждет, составляет 3 тысячи рублей.