В Надыме проводится проверка по факту гибели рабочего при падении с высоты

В Надыме проводится проверка по факту гибели рабочего при падении с высоты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственным отделом по городу Надым проводится процессуальная проверка по факту несчастного случая на производстве, приведшего к гибели человека. По данным следствия, в Надыме 24 августа 2025 года при осуществлении работ по капитальному ремонту крыши, пострадавший выполнял работы на высоте четвертого этажа без необходимого страховочного оборудования. Потеряв равновесие, мужчина упал на землю. Полученные травмы оказались смертельными – пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следственными органами организованы необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводится комплекс проверочных действий, направленных на выяснение причин и условий трагедии.