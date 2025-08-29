Путин передал российские активы Air Liquide "М-Логистике"

Президент РФ Владимир Путин своим указом перевёл российские активы французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика".

Указ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования, то есть сегодня.

Air Liquide – французская химическая компания, специализирующаяся на технических газах. В России она работала с 1989 г. В сентябре 2022 г. компания объявила, что выходит из российских проектов и прекращает деятельность в РФ.