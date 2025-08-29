Сварной тройник огромного диаметра изготовила ТМК

Сварной тройник диаметром 2 620 мм впервые изготовила Трубная металлургическая компания (ТМК).

Заказ поступил на предприятие "ТМК Стальные Технологии". Размер диаметра в техническом задании почти в два раза превышает стандартные размеры штампосварных деталей трубопроводов (до 1 420 мм), сообщает пресс-служба компании.

Изделия, общий вес который превышает 300 тонн, были отгружены заказчику. Продукция будет использоваться на технологических трубопроводах заводов по глубокой переработке углеводородного сырья.

На ТМК также отметили оперативность изготовления: на все работы ушло полтора месяца вместо запланированных двух.