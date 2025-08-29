Минобороны: "Искандер" уничтожил комплекс "Нептун" ВСУ

Российские военнослужащие ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили комплекс "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Украинский ракетный комплекс находился в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Вместе с ним был также уничтожен боевой расчет в количестве 10 военнослужащих ВСУ.

Ранее в МО сообщили, что ВС России нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. До этого были поражены четыре завода, где велись работы по сборке ракетного комплекса "Сапсан". В ФСБ заявляют, что этот комплекс Украина разрабатывала совместно с одной из европейских стран, а в радиус поражения баллистической ракеты попадали Москва и Минск.