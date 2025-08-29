29 Августа 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени осудили бывшего вице-президента авиакомпании за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп

В Тюмени осудили бывшего вице-президента авиакомпании за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента авиакомпании. Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Суд установил, что в период с мая 2020 года по июнь 2022 года подсудимый, занимая должность вице-президента по управлению тарифами и загрузкой, использовал свои полномочия вопреки интересам организации. Он обеспечивал бронирование мест на международных рейсах авиакомпании по заниженной стоимости и в завышенных квотах в пользу одного из агентств по продаже билетов. За эти действия обвиняемый получил вознаграждение в размере 9,7 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 4 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих деятельность в сфере авиауслуг, на срок 4 года.

Суд конфисковал денежные средства подсудимого на сумму 9,7 млн рублей и удовлетворил гражданский иск авиакомпании на сумму свыше 34 млн рублей. Арест имущества подсудимого, включающего 8 квартир в Тюмени и Сочи общей стоимостью более 43 млн рублей, сохранен в целях исполнения приговора.

Теги: авиакомпания, злоупотребление полномочиями


