В Казахстане не заблокирована ни одна социальная сеть, граждане имеют доступ к мировым новостям - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в республике не заблокирована ни одна социальная сеть.

По словам Токаева, Казахстан остается открытой миру страной, которая обеспечивает гражданам свободный доступ к информации.

"Всем известно, что у нас обеспечен свободный доступ в интернет. Ни одна социальная сеть в нашей стране не была заблокирована, а все граждане имеют доступ к мировым новостям. Казахстанцы могут без ограничений выезжать за рубеж, представители подрастающего поколения могут самостоятельно выбирать вузы для поступления. Эта государственная политика будет продолжена", - сказал президент Казахстана во время научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан.