Песков высказался о ситуации с альпинисткой Наговицыной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с альпинисткой Натальей Наговицыной, которая не смогла спуститься с пика Победы из-за сломанной ноги.

По его словам, и российское посольство, и МЧС России координируют свои действия с киргизской стороной в данном вопросе. "Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия", - приводит слова Пескова РИА Новости.

МЧС Киргизии официально признало россиянку без вести пропавшей. 27 августа Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии с помощью беспилотников сделал новую аэровидеосъемку пика Победы, где находится Наталья Наговицина. Дрон снял палатку на высоте 7140 метров, альпинистка не подавала никаких признаков жизни.