29 Августа 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Фальков заявил, что магистратура не выполняет свою функцию

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков фактически признал, что вузы набирают в магистратуру всех подряд, чтобы закрыть госзаказ. 

"Я хочу обратиться к магистратуре, что над ней надо будет особо поработать, поскольку она свою функцию не выполняет... [Нужно] смотреть на качество тех людей, которых вы принимаете на магистерские места. Потому что заполнение бюджетных мест, в том числе сотрудниками университета, только для того, чтобы показать, что контрольные цифры приема выросли, - это не та магистратура, которая задумывалась изначально", - сказал он.

В магистратуре очень много формализма, признал министр.

Канал "Наука и университеты" пишет, что если уже Фальков поднял эту тему, то, вероятно, "финты" с набором на бюджет в магистратуру приняли массовый характер. Но точно так же вузы действуют и при наборе на бакалавриат. В коммерческой логике, в которую поставлены вузы, они вынуждены набирать в студенты всех подряд и почти никого не отчислять, так как ставки и зарплата преподавателей напрямую зависят от количества студентов.

Также министр дал понять, что сроки перехода на новую модель высшего образования снова могут сдвинуться. Вузов, которые работают по новой модели, станет больше, но всех желающих к проекту подпускать не станут. Власти будут идти в этом направлении будут "очень осторожно, взвешенно, вдумчиво". При этом фактически новая модель подразумевает лишь смену названий: бакалавриат будет называться базовым высшим образованием, магистратура - специализированным высшим (может быть ординатура и ассистентура-стажировка), а также будет профессиональное высшее образование - аспирантура.
 

Теги: фальков, вузы, магистратура, образование


