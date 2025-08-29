Мантуров заявил о постепенном восстановлении авторынка России

Правительство видит постепенное восстановление российского автомобильного рынка, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Но, по его словам, все будет зависеть от дальнейшего снижения ключевой ставки. Только бюджетными средствами поддерживать рынок очень сложно, отметил вице-премьер.

"Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок. Но такие тенденции мы уже видим", - цитирует Мантурова ТАСС.

Напомним, автодилеры считают, что уже можно говорить об обвале российского автомобильного рынка. Опасения вызывает тот факт, что снижение цен уже не помогает. Как заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, продажи новых машин упали на 27%. Он отметил, что абсолютное большинство брендов показывает снижение продаж по итогам первого полугодия.