Под Киевом открыли спецкладбище для погибших военных на 130 тыс. мест

Недалеко от Киева сегодня открыли Национальное военное мемориальное кладбище, там произошло первое захоронение, которое посетил Зеленский.

Оно открыто для посещения, люди могут хоронить там своих погибших родственников. На сегодняшний день завершено строительство только первого комплекса на 6 тысяч мест. Всего кладбище рассчитано на 130 тысяч погибших. Зачем киевскому режиму столько мест для погибших военных, непонятно, если Зеленский в мае 2025 года сказал, что за три года их всего 45 тысяч. По оценкам экспертов, реальные потери измеряются многими сотнями тысяч погибших. Недавно хакеры выложили в сеть документы украинского генштаба, согласно которым за три года погибли и пропали без вести более 1,7 млн человек, причем с каждым годом потери растут. За семь месяцев этого года потери ВСУ больше, чем за весь 2024 год.

Перед открытием кладбища полиция задержала местных жителей, протестовавших против открытия. В прошлом году тоже были протесты. Правящий режим решил вырубить под кладбище 260 гектаров леса. При этом недавно суд запретил создавать это кладбище. В 2024 году Киевский эколого-культурный центр заявил, что уровень грунтовых вод на выделенном участке слишком высокий, поэтому осуществлять захоронения в таких условиях запрещено законом и санитарными нормами.

Однако правящий режим проигнорировал решение суда и мнение жителей и открыл кладбище, которое, судя по фотографиям, является весьма дорогим и помпезным.

Ранее режиссер Никита Михалков сказал, что на Украине создан культ смерти, которому придается особенное, эстетическое значение. Он обратил внимание на торжественность захоронений под бандеровскими флагами, которые тысячами торжественно развеваются на могилах, а шум их колыхания на ветру создает зловещую атмосферу. По его мнению, в этом есть что-то инфернальное.

"Западные технологи создали культ мертвого героя для всей Украины. Смерть украинцев является обязательным условием жизни великой, прекрасной и Божественной Украины. Культ подразумевает жертву во имя идола. В украинском варианте идол – это нация и сама Украина", - заявил российский журналист Андрей Медведев.