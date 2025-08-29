Томский губернатор возглавил поход в рамках туристического слета

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл туристский слет в Бакчарском районе.

Глава региона возглавил поход на Васюганские болота вместе с главами муниципалитетов и 120 наставниками по туризму "Движения Первых" со всей области.

"Походы, пешие экскурсии позволяют лучше узнать малую Родину, понять, как жили и осваивали бескрайние сибирские территории наши предки. Увиденное и услышанное помогает лучше узнать историю всей нашей страны - самой большой на планете, традиции и ценности народа", - подчеркнул на туристском слете губернатор Владимир Мазур.

После слета наставники вместе с детьми разработают туристические маршруты в своих муниципальных образованиях, а уже в этом сентябре в рамках проекта "Походы Первых" дети и молодежь региона пройдут по этим маршрутам и смогут лучше узнать свою Родину.