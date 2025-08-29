Экс-хоккеиста Павла Дацюка наградили "За заслуги перед Екатеринбургом"

Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление о награждении известного в прошлом хоккеиста Павла Дацюка почетным знаком "За заслуги перед Екатеринбургом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, награда назначена за высокие спортивные достижения и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Екатеринбурге. Кроме Дацюка, в 2025 году обладателями почетного знака стали еще четыре жителя города:

генеральный директор ООО "Радиокомпания "ЕКОР" Николай Грахов;

руководитель общественной комиссии по здравоохранению совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, член президиума Свердловского регионального отделения "Российского Красного Креста" Маргарита Медведева;

член правления Свердловской областной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Владислав Середа;

генеральный директор ПАО "Уралтрансстрой" Николай Компаниец.

Стоит отметить, что почетный знак "За заслуги перед Екатеринбургом" был учрежден в 1998 году.

Напомним, Павел Дацюк объявил об уходе из спорта в 2022 году. В июне нынешнего года экс-капитан "Автомобилиста" был включен в Зал славы отечественного хоккея.