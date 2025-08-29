Министр обороны Бельгии допустил отправку военных страны на Украину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен не исключил, что на Украину могут быть направлены бельгийские военные.

"Для Бельгии это вполне возможно", - цитирует его "Интерфакс".

Кроме того, министр сообщил, что Брюссель поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее и выделит Киеву новую военную помощь в размере 100 миллионов евро.

В мае Франкен уже заявлял, что Бельгия готова отправить войска на Украину в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией. при этом недавно СМИ писали, что британское военное руководство отказалось от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих".