Все родительские чаты в Москве переведут в мессенджер Max

С 1 сентября все школьные родительские чаты в Москве будут переведены в мессенджер Max, заявила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер", - заявила Ракова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о развитии национального мессенджера, которым власти решили сделать Max от VK. Сами разработчики отмечают, что пока мессенджер находится в стадии бета-тестирования, некоторые функции в нем не работают, официально он будет представлен только осенью.