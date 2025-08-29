29 Августа 2025
Пермский край
Образование Омская область
Фото: омскийрайон.рф

Геннадий Долматов сообщил, что работы по повышению безопасности дорожного движения около школ завершат в Омском районе к 1 сентября

"Подготовка дорог к учебному году: безопасность на пути к знаниям",  - отметил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

К 1 сентября в муниципалитете педагогические коллективы всех учебных заведений готовятся встретить учащихся. 

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Также в преддверии начала нового учебного года во всех  сельских поселениях Омского района активно проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Особое внимание специалисты-дорожники уделяют, в частности, проверке состояния пешеходных переходов, которые расположены около школ.

Также проводится обновление дорожных знаков, предупреждающих о возможном выходе детей на проезжую часть. Завершаются работы по нанесению обновленной дорожной разметки на всех участках, которые примыкают к образовательным учреждениям муниципалитета. 

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Все эти меры призваны создать максимально безопасный режим посещения учебных заведений учащимися Омского района.

Как подчеркнул глава муниципалитета Геннадий Долматов, все работы по повышению обеспечения безопасности в части дорожного движения около школ будут завершены в Омском районе не позднее 1 сентября.

Теги: геннадий долматов, пешеходные переходы, образовательные учреждения, безопасность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

