Геннадий Долматов сообщил, что работы по повышению безопасности дорожного движения около школ завершат в Омском районе к 1 сентября

"Подготовка дорог к учебному году: безопасность на пути к знаниям", - отметил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

К 1 сентября в муниципалитете педагогические коллективы всех учебных заведений готовятся встретить учащихся.

Также в преддверии начала нового учебного года во всех сельских поселениях Омского района активно проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Особое внимание специалисты-дорожники уделяют, в частности, проверке состояния пешеходных переходов, которые расположены около школ.

Также проводится обновление дорожных знаков, предупреждающих о возможном выходе детей на проезжую часть. Завершаются работы по нанесению обновленной дорожной разметки на всех участках, которые примыкают к образовательным учреждениям муниципалитета.

Все эти меры призваны создать максимально безопасный режим посещения учебных заведений учащимися Омского района.

Как подчеркнул глава муниципалитета Геннадий Долматов, все работы по повышению обеспечения безопасности в части дорожного движения около школ будут завершены в Омском районе не позднее 1 сентября.