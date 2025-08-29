В Кольцово экстренно сел самолет: ложное срабатывание сигнализации

"Произошло срабатывание сигнализации возможного задымления багажного отсека. Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта. Срабатывание оказалось ложным", - сообщили в компании.

По их данным, речь идет о рейсе U6-623 Чита-Екатеринбург (Кольцово). Произошло ложное срабатывание сигнализации.

Самолёт со 160 пассажирами экстренно сел в Кольцово, сообщает UralMash .



