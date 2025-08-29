В России выявлен первый с начала года завозной случай лихорадки чикунгунья

В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья в этом году. Заболевший мужчина прилетел в Москву с Шри-Ланки, где отдыхал десять дней. На следующий день после возвращения он обратился к врачам и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на другое опасное заболевание – лихорадку денге, однако его ПЦР-тест на эту болезнь оказался отрицательным, а вот вирус чикунгунья подтвердился, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас мужчина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

"Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности", - сообщили в ведомстве.