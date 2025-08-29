Поездом для ВСМ в будущем будет управлять ИИ, - Белозеров

Российский высокоскоростной поезд в будущем будет беспилотным и управлять им будет искусственный интеллект, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Мы видим и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете, беспилотным, и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", - приводит слова Белозерова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уже в сентябре начнется сварка первого состава для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Летом 2024 года в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут.